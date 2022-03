Osimhen zittisce l’ignoranza, quella dei tifosi veronesi – VIDEO

Victor Osimhen segna una doppietta con il Verona, il nigeriano porta i tre punti al Napoli e lo tiene in corsa per lo scudetto. Ma i due gol di Osimhen sono anche la risposta concreta alla follia dei tifosi del Verona che nella serata di ieri hanno esposto uno striscione assurdo contro il Napoli. “Bombardate Napoli” questo il senso del testo criticato anche da Maurizio De Giovanni.

Quelle bandiere di Russa e Ucraina e le coordinate della città di Napoli sono uno dei punti più bassi della storia del calcio italiano. Ma i tifosi del Verona hanno dimostrato quanto valgono anche durante la partita, continuando a insultare i napoletani, oltre che alzare cori razzisti contro Koulibaly e Osimhen. Insomma la stupidaggine pure, applicata alla mente umana.

Ma il Napoli ha risposto come sa, sul campo con una doppietta di Victor Osimhen. Due gol che valgono oro, in una partita molto combattuta per intensità e importanza. Bellissimo il primo gol del nigeriano che sale in cielo su assist di Politano, da opportunista il secondo dopo una grande galoppata di Di Lorenzo, uno dei migliori in campo. L’espulsione di Ceccherini, contestata dall’ex arbitro Marelli, ha messo poi in discesa la partita per il Napoli dopo il gol di Faraoni. Il cambio di modulo di Spalletti ha portato concretezza alla squadra azzurra, chissà se si continuerà su questa strada.