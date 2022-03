Verona-Napoli, cori razzisti a Osimhen e Koulibaly. Il gesto del senegalese sfuggito alle telecamere

Verona-Napoli, cori razzisti per Osimhen e Koulibaly. Il difensore senegalese si lascia andare ad un gesto di stizza.

Il Napoli batte il Verona per 2-1 grazie ad una doppietta di Osimhen. Lo stesso attaccante nigeriano insieme al compagno di squadra Koulibaly sono stati oggetto di cori razzisti e ululati da parte dei tifosi scaligeri.

Gli stessi tifosi del Verona prima della partita si sono resi protagonisti di uno striscione a dir poco vergognoso, contestato anche dallo scrittore Maurizio De Giovanni.

VERONA, CORI RAZZISTI PER OSIMHEN E KOULIBALY

Una doppietta di Osimhen trascina il Napoli al Bentegodi. Grande stacco di testa su cross di Politano per il vantaggio, poi girata di destro imbeccato da Di Lorenzo per il raddoppio: entrambe le reti nate da rimessa laterale, con il Verona disattento alla ripresa del gioco. Faraoni accorcia, poi per l’Hellas arrivano due rossi: prima per Ceccherini e, dopo il fischio finale, per lo stesso Faraoni.

Al 34′, del primo tempo dopo un tiro sbagliato da Osimhen la curva veronese ha subissato di ululati l’attaccante azzurro. Situazione simile quando Kalidou koulibaly si è sganciato in attacco e dopo i cori si è portato un dito all’orecchio come a dire “vi sto sentendo”. Una vergogna continua al Bentegodi, senza che nessuno intervenga.

L’arbitro doveri come è consuetudine ormai ins erie A, non ha sentito nulla, dubitiamo che il giudice sportivo possa prendere le giuste decisioni nei confronti della tifoseria veronese. I tifosi scaligeri ancora una volta hanno manifestato tutta la propria becera rivalità nei confronti dei napoletani.