Striscione contro il Napoli, follia sul web: “Geniale ultras azzurri apprezzeranno”

Lo striscione dei tifosi del Verona contro i napoletani che tira in ballo la guerra tra Russia e Ucraina sta creando tante polemiche. Ci sono anche diverse interpretazioni del messaggio, anche se quella più accreditata è che si voglia dire: “Bombardate Napoli“, anche perché sullo striscione appaiono le coordinate della città di Napoli, ovvero quelle che vengono inserite nei gps. Resta uno striscione abominevole che certifica la totale mancanza di rispetto degli ultras della curva Sud del Verona per il dolore della guerra, oltre che per il popolo napoletano. Ma questo ci si è quasi abituati, dato che cori inneggianti al Vesuvio vengono cantanti all’interno di quasi tutti gli stadi italiani.

Ma lo striscione dei tifosi del Verona contro i napoletani trova anche qualche sostenitore. C’è chi sul web ha avuto il coraggio di scrivere che lo striscione esposto dalla Curva Sud è “geniale“. Anzi ha rincarato la dose dicendo che andando oltre la rivalità lo striscione “visto nell’ottima ultras è geniale. Sono sicuro che i veri ultras napoletani lo apprezzeranno“. Non si capisce come si possa apprezzare una cosa del genere, che di goliardia non ha assolutamente nulla. Lo striscione è solamente da condannare, senza alcuna altra possibile interpretazione.