La guerra per insultare i napoletani: vergognoso striscione dei tifosi del Verona – FOTO

Lo striscione dei tifosi del Verona contro i napoletani raggiunge l’indecenza. Una vera e propria vergogna utilizzare il dramma della guerra per i propri fini, lo è ancora di più se lo si fa per insultare. Ma evidentemente gli pseudo tifosi della Curva Sud del Verona non hanno vergogna di nulla, nemmeno di essere indecenti. Domani si gioca Verona-Napoli ed i tifosi scaligeri hanno utilizzato la guerra in Ucraina per insultare i napoletani.

Nel caso specifico lo striscione riporta le bandiere di Russia e Ucraina. Mentre al di sotto ci sono le le coordinate della città di Napoli. Negli anni i tifosi del Verona hanno fatto di tutto contro i napoletani, dal Vesuvio che deve eruttare ed uccidere tutti, ad altre offese. Cori che offensivi contro i napoletani che si sentono su quasi tutti i campi di Serie A. Come indicato da molti commenti sulla pagina Facebook Tuttocurve, lo striscione potrebbe significare: “Russia e Ucraina, bombardate Napoli“.