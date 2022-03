I convocati del Napoli per Verona: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti alla prova Verona, il Napoli deve assolutamente prendere i tre punti al Bentegodi dopo la disfatta con il Milan allo stadio Maradona. Finalmente il tecnico azzurro ha a disposizione quasi tutti gli effettivi ad eccezione di Meret, portiere infortunato alla schiena. Tra i convocati del Napoli per Verona, ci sarà Idasiak che molto probabilmente sarà il secondo portiere qualora Ospina dovesse avere un problema.

Dopo alcune giornate, in cui molti giocatori sono stati indisponibili, per la 29esima di campionato, mister Spalletti può nuovamente far affidamento su quasi tutti i componenti della rosa. Rientra anche l’allarme legato ad Insigne, che nonostante l’allenamento differenziato svolto ieri, risulta regolarmente tra i convocati.

Verona-Napoli: la lista ufficiale dei convocati

Per Spalletti è fondamentale poter contare su tutti i componenti della squadra, e anche Juan Jesus è disponibile per la trasferta di Verona. Unici assenti sono: Meret, Malcuit e Tuanzebe. Spalletti sa bene che la sfida con il Verona è complicatissima, tanto che una sconfitta potrebbe spegnere definitivamente le speranze per la corsa allo scudetto del Napoli. Ecco perché il signor Luciano è pronto a calare qualche carta a sorpresa, come Ounas. L’esterno algerino ha molte chance di giocare titolare col Verona al posto di Politano. Rischia il posto da titolare anche Insigne, che soffre ancora per un problema muscolare, Elmas è pronto a sostituirlo. Altro cambio nella formazione di Spalletti per Verona-Napoli può essere Anguissa dal primo minuto al posto di Fabian Ruiz.

Ecco i convocati di oggi per Verona-Napoli: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.