La schedina di Caressa e Zazzaroni: “Tutti i pronostici di Serie A” – FOTO

I pronostici di Serie A con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, la schedina completa di tutte le gare della 29sima giornata. Durante l’appuntamento a Radio Deejay i due giornalisti hanno compilato la loro personale schedina. Sia Caressa che Bergomi si sono espressi anche sul risultato di Verona-Napoli: più prudente il direttore di Corriere dello Sport che ha messo doppia chance X-2, mentre Caressa si è sbilanciato mettendo la vittoria fissa del Napoli contro il Verona.

Di certo non sarà una partita facile per il Napoli col Verona. Anche Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato la difficoltà di giocare al Bentegodi, ma ha chiesto anche una reazione da parte dei suoi uomini.

Come finiranno le partite di Serie A? I pronostici

Caressa e Zazzaroni si sono espressi anche su altri match che interessano direttamente il Napoli. Ad esempio Zazzaroni ha messo la vittoria fissa del Milan con l’Empoli, mentre Caressa doppia chance su 1-X. Il direttore di Corriere dello Sport ha invece piazzato una X a Torino-Inter, mentre Caressa è sicuro della vittoria della squadra allenata da Simone Inzaghi. Entrambi, invece, sono sicuri che la Juventus batterà la Sampdoria in trasferta.