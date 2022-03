Spalletti, frecciata al Milan in conferenza stampa: ” Ho rivisto la partita ed ho capito tutto”

Verona-Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa ha lanciato una frecciata al Milan dopo la sfida del Maradona.

Non usa giri di parole Luciano Spalletti nella conferenza di presentazione di Verona-Napoli in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo le polemiche scattate per la sconfitta di domenica scorsa. Spalletti ha lanciato una frecciata velenosa al Milan rispondendo anche alle tante critiche ricevute:

“Il Milan ci ha tolto certezze? La partita di domenica scorsa l’ho rivista più volte, ci trovo che il Milan lotterà per lo Scudetto fino in fondo è venuto a giocarsi la partita cercando di limitare il Napoli più che venire a vincere la partita“.

Luciano Spalletti, ha poi aggiunto: “Il Milan non ci ha tolto nessuna sicurezza. Specialmente all’inizio abbiamo fatto bene, poi siamo stati condizionati dal gol, la reazione non è stata di quelle massime che potevamo avere. Il Verona è una squadra allenata molto bene, ha grande qualità nel gioco e nel portare palla, attaccano bene la profondità, dobbiamo dimostrare che possiamo batterci anche con le armi che non abbiamo dentro le nostre caratteristiche”.

Spalletti ha lanciato una chiara frecciata agli avversari dopo le dichiarazioni post gara dei tesserati rossoneri.