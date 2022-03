Tomori scopre la sfogliatella napoletana, la reazione -VIDEO

Tomori scopre la sfogliatella napoletana. il giocatore del Milan dopo la trasferta di Napoli ha portato con se il famoso dolce napoletano.

Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora l’immagine del fallo di Tomori su Osimhen, L’arbitro Orsato non ha decretato un calcio di rigore che ci stava tutto. Il calciatore del Milan in aereo ha gustato per la prima volta la sfogliatella napoletana, restando estasiato dal dolce che Calabria ha regalato a tutta la squadra rossonera.

La sfogliatella dal 1818, ha conquistato tutti. La storia racconta che un oste Pasquale Pintauro, entrò in possesso della ricetta della sfogliatella, la Santa rosa ci aveva messo 150 anni per percorrere 70 km, la distanza tra Napoli ed Amalfi.

L’oste si accorse che il dolce che lui aveva gradatamente rielaborato, riscuoteva un successo enorme, a quel punto Pintauro, nel 1875 trasformò la sua osteria in pasticceria.

La pasticceria di Pasquale Pintauro fino al 1818 era un’osteria. Probabilmente, ottenne la ricetta segreta della Santarosa da una zia suora.

Pasquale Pintauro in breve tempo trasformò l’osteria in pasticceria e la sua intuizione fu quella di “migliorare” la ricetta eliminando la crema e amarena e aggiungere un altro tipo di ripieno con ricotta, semola e canditi.