Quanto accaduto in Napoli – Milan è sconcertante. Orsato e Valeri obbrobrio calcistico. Nessuno ha notato una cosa importantissima

Quanto accaduto in Napoli – Milan è sconcertante per il calcio in generale prima ancora per il Napoli in particolare.

In un Paese normale Orsato e Valeri sarebbero stati dismessi il 29 aprile 2018, all’indomani di Inter – Juventus del 28 aprile 2018. Qui in Italia è invece accaduto che gli artefici di quell’obbrobrio calcistico che consentirono di scippare lo scudetto al Napoli hanno continuato ad essere i protagonisti in negativo del calcio italico. Orsato e Valeri non furono dismessi dopo quell’incontro ma per ben quattro anni hanno continuato ad arbitrare nel campionato italico. Solo in questa stagione non dimentichiamo gli assoli di Orsato in Sampdoria – Inter e Juventus – Roma.

Nemmeno possono sparire le gesta di Valeri in Bologna – Milan e Inter – Napoli. Quanto accaduto in Napoli – Milan è sconcertante per il calcio in generale prima ancora per il Napoli in particolare. I meriti ed i demeriti di una vittoria o di una sconfitta sono frutto di una letteratura giornalistica che non ha nulla a che vedere in un gioco determinato solo da episodi.

RIGORE PER IL NAPOLI

Peccato che i media nostrani abbiano perso l’ennesima occasione per farsi sentire. Qui dalle nostre parti hanno già dimenticato cosa scrissero i media nazionali sulla vittoria del Napoli a Milano nella gara di andata. Quali meriti ai partenopei furono espressi per quella netta vittoria? Allora fu praticamente ignorato anche un evidente fuorigioco per denigrare la vittoria azzurra. Ora, invece, è stato addirittura ignorato un rigore solare per esaltare la vittoria del Milan e i nostri prodi media non si sono tirati indietro.

Quali grandi azioni avrebbe fatto il Milan? Quali grandi parate avrebbe fatto Ospina, tradito appena da un tocco fortuito di Giroud? Cominciamo a dare il rigore al Napoli sul punteggio di 0 a 0 e poi ne riparliamo.

Nell’elogiare i presunti meriti rossoneri ci hanno provato quasi tutti, compresi il mainstream napoletano e nel farlo si sono dimenticati del rigore clamoroso negato al Napoli che di certo avrebbe dato un’impronta diversa alla partita e al campionato. Ma questo capita sempre dalle nostre parti. In tanti già hanno dimenticato l’insurrezione giornalistica nazionale all’indomani di Milan – Spezia del 16 gennaio 2022.

Per una norma, non una regola, disattesa, nulla di paragonabile ad un rigore solare non assegnato, ecco in uno scorcio i tanti elogi e i meriti che furono per giorni riservati allo Spezia e all’arbitro Serra.