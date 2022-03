LDT – i media hanno distrutto l’arbitro Serra. Di Massa e Di Bello nessuno parla

Serra fermato dopo i fatti con il Milan. Di Bello e Massa dopo il flop in Lazio-Napoli continuano ad arbitrare.

LDT- lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli scrivono alla nostra redazione in merito al trattamento riservato all’arbitro Serra.

“Salve Direttore, ormai siete rimasto solo voi nel deprimente panorama mediatico partenopeo. Nei tanti siti napolisti copia-incolla napoletani siete la luce in fondo altunnel. Abbiamo una squadra di livello internazionale ma media da interregionale o al massimo da promozione. I giornalisti milanesi, e il mainstream nazionale, hanno distrutto l’arbitro Serra per una norma non applicata in Milan – Spezia. Il povero

Serra è da circa due mesi che non è utilizzato in Serie A.

Di Bello e Massa dopo la scandalosa esibizione di Lazio – Napoli di una settimana fa, domenica sono ancora in campo per dirigere Roma – Atalanta. Solo voi e l’eroica Jolanda De Rienzo vi siete fatti sentire sulla performance arbitrale di Lazio – Napoli. Ma non solo, siete l’unico che ha denunciato pubblicamente la vergognosa designazione di Orsato e Valeri per Napoli – Milan. Ancora, in questo momento nessun giornalista napoletano si è fatto sentire in proposito. Siamo ridotti proprio male in quanto a informazione”.

I tifosi aggiungno: “Il calcio rappresenta appieno la situazione politica-economica-sociale del gravoso problema del Meridione. Una classe politica subalterna ed un’informazione inadeguata giustificano appieno una situazione che dal 1861 è rimasta pressoché inalterata.

Con osservanza: Pasquale P., Nicola F. Gaetano O. Gennaro E”.