Napoli col Milan con la maglia azzurra, la Maradona Game all’asta per l’Ucraina

Il Napoli gioca con il Milan con la maglia azzurra, mentre la Maradona Game Special Edition va all’asta per i profughi dell’Ucraina. Un’iniziativa da appalusi della SSCN che merita un grandissimo rispetto per la decisione presa. Il Napoli voleva lanciare la maglia Maradona Game proprio per la sfida con il Milan, gara scudetto in cui avrebbe avuto una grandissima visibilità, visto che ci sarà tutto il mondo collegato.

La Società di Aurelio De Laurentiis ha invece deciso di giocare con la maglia azzurra e di mettere all’asta la Maradona Game Special Edition.

Napoli-Milan: cambia la maglia, il comunicato ufficiale

In una nota la società azzurra ha fatto sapere: “Di fronte alla tragedia della guerra, e per aiutare i profughi ucraini che si stanno riversando in molti Paesi europei inclusa l’Italia, la SSC Napoli ha deciso di mettere in vendita le maglie gara “Maradona Game Special Edition” che erano state predisposte per l’incontro di domenica contro il Milan.

Il ricavato delle divise, autografate dai calciatori azzurri, sarà devoluto in beneficenza a una onlus attiva all’accoglienza dei profughi.

La gara Napoli-Milan verrà quindi disputata con la tradizionale maglia azzurra. La data dell’asta di beneficienza verrà comunicata nei prossimi giorni“.

La scelta del Napoli è un segnale importante nell’accoglienza di chi in questo momento sta soffrendo. Un gesto concreto per dimostrare la vicinanza per chi fugge da una guerra assurda, in cui muoiono migliaia di civili.