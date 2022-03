Sky – Napoli, Spalletti pensa ad Elmas. Milan, Ibrahimovic verso il recupero

La supersfida scudetto tra Napoli e Milan, le ultime novità sulle formazioni le fornisce Sky. Si parte con il Napoli che andrà in campo sempre con il modulo 4-2-3-1. Pochi cambi per Spalletti che però ha recuperato Lobotka, lo slovacco sarà titolare al fianco di Fabian Ruiz. Un altro dubbio nella formazione del Napoli c’è in attacco, sulla fascia destra. Secondo Sky Politano ed Elmas sono in ballottaggio per una maglia da titolare, anche se l’italiano è favorito in questo momento. Lozano è recuperato e va in panchina, così come Anguissa.

“Spalletti sta pensando di mettere Elmas alto a destra, così da dare maggiore copertura. Ma allo stesso tempo rischierebbe di lanciare un messaggio sbagliato alla squadra, ovvero quello di voler avere un Napoli più difensivo” fanno sapere da Sky.

Novità di formazione anche per il Milan che ritrova Bennacer titolare dopo la squadra, che giocherà al fianco di Tonali. Romagnoli darà forfait al suo posto Kalulu al fianco di Tomori. Ma nelle ultime ore risalgono anche le quotazioni di Zlatan Ibrahimovic che sta migliorando dal punto di vista fisico. Lo svedese può essere convocato per Napoli-Milan, sicuramente una buona notizia per Pioli che nelle ultime settimane ha avuto qualche problema a trovare la via del gol.