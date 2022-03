Napoli-Milan: Lozano c’è, ha lavorato in gruppo. Le ultime novità

Hirving Lozano si allena in vista di Napoli-Milan, il giocatore messicano ha svolto in gruppo l’intera seduta di allenamento. Il giocatore messicano anche nella giornata di ieri ha lavorato con il gruppo, così come Anguissa. Ecco il report dell’allenamento della SSCN: “La squadra ha iniziato la sessione on una fase dedicata al torello e successivamente ha svolto partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto l’intera seduta in gruppo. Allenamento personalizzato in campo per Malcuit“.

A questo punto Lozano ha buone possibilità di rientrare tra i convocati di Napoli-Milan. Sicuramente lo sarà Frank Anguissa, mentre non ci sono possibilità per Tuanzebe e Malcuit. Difficoltà ci sono anche nel Milan dove Romagnoli difficilmente riuscirà a recuperare Romagnoli, difensore che ha subito un infortunio muscolare nella gara di Coppa Italia con l’Inter. Anche per Ibrahimovic si sta provando a fare di tutto per portarlo almeno tra i convocati per la trasferta di Napoli, ma anche per lo svedese ci sono poche possibilità.