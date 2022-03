Gazzetta – Spalletti ha già deciso la formazione del Napoli col Milan

Luciano Spalletti lavora alla formazione del Napoli che domenica sfida il Milan. Il tecnico degli azzurri non ha alcuna intenzione di stravolgere la formazione presentata all’inizio con la Lazio, anche se il recupero di Lobotka diventa fondamentale. Così il rientro dello slovacco sarà la vera novità della formazione di Napoli-Milan.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport la formazione del Napoli partirà con Ospina tra i pali. La ‘solita’ difesa a quattro con Opsina, Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo si ricompone la coppia Fabian Ruiz-Lobotka, mentre sulla trequarti viene confermato Zielinski nonostante la prova opaca con la Lazio. Sugli esterni ci saranno Politano e Insigne a sostegno di Osimhen unica punta.

Elmas andrà ancora in panchina, nonostante il macedone sia stata la vera mossa vincente di Spalletti nella sfida con la Lazio. Intanto Spalletti recupera pure Anguissa e Lozano che ieri hanno volto l’intero allenamento a Castel Volturno, ma andranno al massimo in panchina.

Milan: Romagnoli out col Napoli

Anche Stefano Pioli non farà grandi cambi di formazione rispetto al derby giocato con l’Inter in Coppa Italia. Anche se qualcuno sarà obbligato. L’infortunio muscolare di Romagnoli non gli permetterà di giocare con il Napoli, si proverà a recuperarlo fino all’ultimo minuto, ma sarà veramente complicato avere il difensore. Fuori anche Ibrahimovic che non recupera per Napoli-Milan.

Pioli vara ancora il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, in difesa Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez. Bennacer e Tonali a centrocampo. Sulla trequarti spazio a Kessié con Saelemaekers e Leao sulle fasce dietro a Giroud.