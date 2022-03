Nuova maglia Maradona special edition rossa, sarà indossata con il Milan: il prezzo

La nuova maglia Maradona game Speciale Edition rossa è stata svelata dal Napoli. Il club azzurro ha reso noti anche i prezzi della nuova casacca firmata sempre Armani Ea7.

“Il Napoli presenta l’ultima maglia della stagione dedicata al Mito, una Special Edition, firmata EA7, per rendere nuovamente omaggio al DIOS, che verrà indossata in occasione del Match Napoli-Milan. Questa volta il rosso sarà protagonista, colore che rappresenta la quarta divisa della squadra.

La nuova maglia dedicata a Maradona sarà messa in vendita Giovedì 3 Marzo dalle ore 18:00 sul Web Store SSC Napoli, sull’ Amazon Brand Store, negli OfficialStore SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.

Il mito di Diego rivive nell’infinita passione dello stadio Maradona” scrive il club in una nota ufficiale. La nuova maglia Maradona Game sarà indossata durante Napoli-Milan, sfida che si giocherà allo stadio Maradona il 6 marzo 2022.

Maglia Maradona rossa: i prezzi

La nuova casacca del Napoli firmata Armani ha una colorazione rossa, diversa rispetto alle altre tre maglie Maradona Game già indossate dal Napoli in precedenza. Questa volta il colore rosso richiama maggiormente la seconda maglia da gara del club partenopeo. La nuova maglia Maradona Game di colorazione rossa è già in vendita al prezzo di 150 euro e disponibile anche su Amazon con spedizione Prime.