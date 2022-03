Incredibile Rocchi: il designatore al centro di una grave polemica

Il designatore Rocchi al centro di una polemica sugli arbitri. Si scusa con il Milan ma non vede le altre gare.

Incredibile Rocchi. Dopo la strabiliante disfatta arbitrale della settimana scorsa, il designatore ha confermato in blocco gli stessi arbitri che appena qualche giorno prima ne avevano fatte di ogni colore in 5 delle 10 gare disputate. Si è salvato solo il Napoli ma Empoli, Salernitana, Fiorentina, Spezia e Genoa hanno dovuto alzare bandiera bianca. Nascosti Ayroldi e Fabbri in Serie B, il designatore ci ha ripresentato papale papale gli stessi arbitri che ne hanno combinato di tutti i colori la giornata precedente.

Dopo le dovute scuse al Milan, l’arbitro Serra non ha più visto palla in Serie A per una norma (parliamo di una norma non di una regola) disattesa in Milan – Spezia. In circa tre mesi, Serra è stato utilizzato solo in Serie B, con due gare dirette.

Per la stessa norma del vantaggio disattesa da Orsato in Juventus – Roma (VIII) non sono giunte le scuse ufficiali alla squadra capitolina e l’arbitro di Schio era già al VAR di Atalanta – Udinese alla giornata seguente.

Orsato non ha conosciuto pause neanche dopo il sacrosanto rigore invalidato alla Salernitana, contro il Bologna della settimana scorsa, ed è stato immediatamente inviato a dirigere Napoli – Milan della giornata successiva.

Per la gara del Maradona, Rocchi non poteva lasciare le cose a metà e per il quarto anniversario del mitico scudetto scippato al Napoli nel torneo 2017 – 2018, ha ricomposto per la gara Napoli – Milan il mitico duetto Orsato – Valeri, artefici indiscussi di quella stagione e di quella memorabile Inter – Juventus del 28 aprile 2018. Se è da considerarsi inopportuna la designazione di Orsato per le gare del Napoli, la designazione di Valeri al VAR suona come una beffa per la società campana senza giornali e tivvù. Valeri era anche al VAR di Empoli – Juventus la settimana scorsa diretta da Maresca e ai toscani sono stati negati due calci di rigore evidenti nel 2 a 3 finale.

Ovviamente alla Salernitana e all’Empoli non sono pervenute scuse e dopo Valeri e Orsato anche Maresca ha trovato posto (direzione di Cagliari – Lazio) alla XXVIII giornata. Nel campionato italico una norma non applicata contro il Milan è molto più grave di due rigori non fischiati contro la Juventus.