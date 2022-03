Filippo Roma, Le Iene: “Preparo un’inchiesta sulla Juve. Orsato-Cristante, parole clamorose”

Filippo Roma de Le Iene si occuperà ancora della Juventus con un’inchiesta su presunti favori arbitrali. Il giornalista ai microfoni di New Sound Level dice: “Preparo un servizio su torni e favori arbitrali in cui è protagonista la Juventus in questa stagione“. Poi ritorna anche sui fatti che hanno coinvolto Orsato e Cristante che “dopo l’episodio da rigore si sono detti parole clamorose. Quello che dice Orsato a Cristante è qualcosa di incredibile, perché dimostra di non conoscere assolutamente il regolamento, dato che afferma che sul rigore non esiste il vantaggio“.

Il caso citato da Filippo Roma de Le Iene è stato ampiamente dibattuto. Dato che Orsato ha affermato qualcosa di falso, come dimostrato anche dal regolamento. Non è assolutamente vero che sul rigore non si dà vantaggio.

Eppure Orsato è considerato uno dei migliori arbitri italiani, anche dopo il caso di Inter-Juve e del fallo di Pjanic non sanzionato. Tanto bravo Orsato che dirigerà Napoli-Milan, in coppia con Valeri, ricomponendo di nuovo l’accoppiata che riuscì a non espellere nel 2018 l’allora centrocampista della Juventus. Pare che Orsato sia gradito al Napoli, ma molte volte l’arbitro di Schio ha lasciato più di qualche dubbio ed anche in questa stagione non sono mancate le polemiche sul suo arbitraggio.