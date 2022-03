Napoli, il mondo ti guarda. È ora di realizzare il sogno

Napoli-Milan sarà un evento globale, il match di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona trasmesso in tutti i continenti. Basterebbe questo a far crescere l’adrenalina, a spronare ancora di più giocatori e pubblico, ma c’è molto di più di questo.

Ma andiamo con ordine il match tra Napoli e Milan verrà trasmesso in tutti e cinque i continenti, tra cui anche negli USA dalla CBS. Ma collegati per Napoli-Milan allo stadio Maradona alle 20.45 ora italiana, ci saranno anche spettatori da Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. La Copertura tv sarà totale, dato che il match sarà visto anche Cina, Costa d’Avorio, Nepal e Pakistan.

Match scudetto

Un clima rovente ci sarà allo stadio Diego Armando Maradona con 41 mila spettatori, il massimo della capienza consentita in questo momento. La Curva B ha caricato già l’ambiente, con un messaggio da brividi. Gli Ultras azzurri ci credono, i tifosi credono nello scudetto, perché quel gol di Fabian Ruiz con la Lazio sembra un segno del destino. Una sorta di premio ad una squadra che ha avuto tanti problemi in questa stagione, tanti infortuni e indisponibilità.

Una squadra che aveva inanellato otto vittorie consecutive e si è ritrovata a dover rincorrere. Ora il Napoli si può giocare lo scudetto col Milan, come negli anni ’90.

Gli azzurri di Spalletti ci vogliono credere, ma è arrivato il momento di realizzarlo questo sogno. Ci era andato vicinissimo Sarri nel 2018, ma poi anche l’accoppiata Orsato-Valeri in Inter-Juventus ci mese del suo. Ora quella stessa coppia arbitrerà Napoli-Milan. Gli azzurri dovranno essere più forti di tutto, lo sa Spalletti che può recuperare Lobotka, ma anche Lozano e Anguissa che però andranno in panchina. Insomma questa volta le indisponibilità non saranno un problema, ora non resta che alimentare il sogno.