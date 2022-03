Orsato per Napoli-Milan, Alvino: “Ecco cosa pensa De Laurentiis”

La designazione di Orsato di Schio come arbitro di Napoli-Milan sta facendo discutere. Il direttore di gara è lo stesso che aveva arbitrato il match Inter-Juventus con il famoso fallo di Pjanic. Per la sfida del Maradona l’Aia ha deciso addirittura di ricomporre la coppia vincente, dato che insieme con Orsato ci sarà al Var Valeri, quindi praticamente la stessa che c’era ancora durante Inter-Juve.

Voglio ritornare sull’argomento Orsato. Da fonti societarie apprendo che questa designazione è molto apprezzata perché ritenuto uno degli arbitri migliori d’Europa, a prescindere da quanto successe 4 anni fa, e che con Orsato da allora il Napoli non ha mai avuto problemi. — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 3, 2022

Sulla scelta dell’Aia di mandare Orsato ad arbitrare Napoli-Milan è intervenuto anche Carlo Alvino, che spiega il pensiero del club di De Laurentiis: “Voglio ritornare sull’argomento Orsato. Da fonti societarie apprendo che questa designazione è molto apprezzata perché ritenuto uno degli arbitri migliori d’Europa, a prescindere da quanto successe 4 anni fa, e che con Orsato da allora il Napoli non ha mai avuto problemi”.

Da più parti filtra la versione di Alvino, ovvero di una società azzurra soddisfatta della designazione arbitrale, anche perché Orsato viene ritenuto un direttore di gara molto affidabile. Intanto da Milano continuano ancora rimpiangere il gol annullato a Kessié nel match di andata per fuorigioco di Giroud. In queste ore aumentano sempre di più i post sui social di tifosi rossoneri che ricordano quanto accaduto a San Siro lo scorso dicembre.