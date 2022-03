Tifosi del Milan ancora piangono per fuorigioco Giroud, mica vogliono l’aiutino?

Napoli-Milan sfida scudetto per entrambe le squadre. La lunga vigilia del match che si gioca domenica allo stadio Maradona, viene già anticipata da polemiche. Tante sono quelle dei tifosi del Milan che ancora si lamentano per il gol annullato a Kessié per fuorigioco attivo di Giroud nel match di andata Milan-Napoli, giocato il 19 dicembre 2021. Una gara sbloccata al quarto minuto da Elmas, grazie ad un colpo di testa su sviluppi del calcio d’angolo. Un match in cui il Napoli aveva giocato senza Insigne, Mario Rui, Koulibaly, Osimhen e Fabian Ruiz, giusto per dare la misura di come la squadra di Spalletti era arrivata a Milano. Nonostante tutti la squadra di Spalletti, nel momento più buio della stagione, riuscì a sbancare San Siro, resistendo all’arrembaggio dei rossoneri.

Giroud: con il Napoli era in fuorigioco

In quel Milan-Napoli si ricorda anche il gol annullato a Kessié per fuorigioco di Giroud. Una rete annullata dall’arbitro Massa dopo l’intervento del Var Di Paolo. Quel gol oggi, alla vigilia di Napoli-Milan, viene rispolverato da tanti tifosi rossoneri sui social, che continuano a lamentarsi per l’intervento del Var. Lo ritengono ingiusto, perché convinti che Giroud non fosse in posizione attiva di fuorigioco.

A questo punto si prova a spiegare di nuovo perché la posizione di Giroud era attiva, riprendendo la moviola di Corriere dello Sport: “Al momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato come lui, c’è Juan Jesus: il contatto fra i due è evidente, forse non voluto, ma Giroud muove anche le gambe quando il pallone passa da quelle parti. Bravo Di Paolo a chiamare l’OFR, fa bene l’arbitro a giudicarlo interferente“.

Cosa dice il regolamento

Giroud è a terra nell’azione che porta al gol di Kessié, ma non resta immobile, quindi viene giudicato in posizione attiva per il movimento delle gambe con le quali disturba Juan Jesus, difensore del Napoli. Quindi se non bastasse riportiamo il punto 2 dell’artico 11 che spiega bene la casistica, facendo riferimento all’interferenza con un avversario: “impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione, o contendendogli il pallone, o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull’avversario, o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone“.

Insomma i tifosi del Milan che ancora oggi si lamentano sono ingiustificati, visto che il regolamento parla chiaro. Ma lo fanno proprio alla vigilia di Napoli-Milan, magari per sperare di condizionare in qualche modo l’ambiente? Ai posteri l’ardua sentenza.