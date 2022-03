Napoli-Milan: la decisione su Fabian e Osimhen. Spalletti esulta

Napoli-Milan la sfida scudetto si avvicina, domenica 6 marzo si gioca allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre si trovano appaiate entrambe al primo posto in classifica, con l’Inter che le tallona a due punti di distacco, ma con una partita ancora da recuperare. I nerazzurri devono recuperare una partita con il Bologna, ma la data è ancora da fissare ed il campionato rischia di essere falsato.

L’importanza della sfida tra Napoli e Milan resta intatta, con gli azzurri che hanno già vinto lo scontro diretto all’andata e vogliono ripetersi al ritorno.

Nel Milan bisogna valutare le condizioni di Romagnoli. Il difensore è uscito durante il derby in Coppa Italia per un infortunio muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni, ma non è ancora sicuro che possa giocare la sfida del Maradona. Intanto il Napoli può tirare un sospiro di sollievo, perché l’allarme scattato per Osimhen e Fabian Ruiz durante l’allenamento di ieri, è rientrato. I due giocatori azzurri hanno svolto lavoro in palestra e poi in campo, a causa di un piccolo affaticamento. Nessuna paura per Spalletti che in Napoli-Milan potrà schierare titolare Osimhen e Fabian Ruiz. La conferma arriva anche da Corriere dello Sport che fa rientrare l’allarme e scrive che si tratta solo della “necessità di gestire i carichi“.

Da valutare anche la presenza di Anguissa che è in fase di recupero. Niente da fare per Lozano. Sicuramente sarà in campo Lobotka che è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo l’infortunio.