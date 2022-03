Rinnovi Napoli, la decisione di De Laurentiis: “Tutto fermo”. Ecco il motivo

Il Napoli in piena corsa scudetto deve pensare anche al futuro. È chiaro che a fine stagione ci saranno degli stravolgimenti. Già l’addio di Lorenzo Insigne impone scelte importanti al club di De Laurentiis, ma il reparto d’attacco potrebbe essere rivoluzionato con i possibili addii di Mertens, Ounas e Petagna. Anche Lozano è potenzialmente sul mercato, così come Osimhen che piace al Real Madrid. Ovviamente il Napoli non venderà tutti, ma farà scelte oculate, valutando anche le offerte che verranno presentate sul tavolo.

Ed allora il futuro con Januzaj che piace a Giuntoli e De Laurentiis. Direttore sportivo e presidente che devono risolvere anche la questione dei rinnovi di contratto del Napoli.

Gazzetta dello Sport fa il punto proprio sulla questione rinnovi e scrive: “In società hanno deciso di congelare la situazione e non trattare rinnovi con alcun giocatore. Una politica che potrà risultare anche rischiosa (cominciare la stagione con giocatori come Koulibaly e Fabian in scadenza può essere un’arma a doppio taglio), ma che punta a tenere il gruppo unito e concentrato sull’obiettivo scudetto. Vedremo sul piano dei risultati quando pagherà questa politica e soprattutto come renderanno tutti i giocatori in scadenza che ancora devono trovare una collocazione. Qualche difficoltà a trovare spazio per Faouzi Ghoulam, che però ha sempre risposto bene a ogni “chiamata”, mentre Malcuit è fermo per infortunio. Lorenzo Insigne (già ha firmato in gennaio per il Toronto) la sua risposta l’ha data domenica all’Olimpico: decisivo con la Lazio. Ospina garantisce rendimento alto fra i pali. E poi c’è Mertens, vicino alla doppia cifra di gol (è a nove) per la sua nona stagione consecutiva. E Ciro spera così di convincere il Napoli a confermarlo“.