Venerato: “Osimhen, De Laurentiis pronto a cederlo. Le novità su Fabian e Scamacca”

Ciro Venerato parla del mercato del Napoli con le trattativa per una possibile cessione di Osimhen, Fabian Ruiz e Lozano e l’acquisto di Scamacca. Gli azzurri a fine stagione potrebbero rivoluzionare la rosa, dato che ci sono tanti calciatori in scadenza (come Mertens ed Ospina ad esempio), altri che sicuramente andranno via come Insigne. Da valutare anche gli addii di Malcuit, Ounas, Petagna e Ghoulam.

Ciro Venerato: calciomercato Napoli, le novità

Alla Domenica Sportiva il giornalista fa il punto sul mercato del Napoli, a partire dalla possibile cessione di Osimhen. Il nigeriano entra nel mirino del Manchester United che è pronto a dire addio a Cristiano Ronaldo. I Reds stanno pensando a Kane ed Osimhen per rinforzare l’attacco. “Il Manchester United è in fase esplorativa per Osimhen che può essere il profilo giusto per il club inglese. Seguono anche Kane ma il Tottenham non lo cede per meno di 120 milioni di euro“.

Secondo Venerato, il Napoli potrebbe decidere di vendere Osimhen per “100 milioni di euro. Se arriva questa offerta, De Laurentiis lo cede. In questo modo la società azzurra metterebbe a segno una buona plusvalenza. Ovviamente ci sono da valutare diversi fattori, come la qualificazione alla Champions League o la vittoria dello scudetto che potrebbero cambiare la carte in tavola“.

Il Napoli pensa a Scamacca per sostituire eventualmente Osimhen: “Tra Giuntoli e Carnevali, direttore del Sassuolo c’è un ottimo rapporto. Qualora il nigeriano dovesse andare via ci sarebbero i soldi per l’anciare l’offensiva a Scamacca” fa sapere Venerato.

Ma si parla anche di Lozano che piace al Real Madrid: “La sconfitta con il PSG in Champions fa riflettere. Il gioco di Ancelotti al Real non convince ed è il tecnico di Reggiolo a spingere per Lozano. Il messicano fino ad ora non ha dimostrato fino in fondo. Vedremo se arriveranno delle offerte“.

Mercato: Fabian Ruiz e le altre trattative

Il gol di Fabian Ruiz con la Lazio ha fatto riaccendere i riflettori del calciomercato sullo spagnolo che ha un contratto in scadenza nel 2023. Si parla di un accordo per rinnovare ma con annessa cessione, in questo modo il Napoli avrebbe maggiore potere in fase di trattativa. Secondo Venerato questa possibilità non è “da escludere. Ma Fabian Ruiz può ambire a giocare in grandi club come il Real Madrid, Barcellona o in Premier League. In ogni caso De Laurentiis non smonterà la squadra, questo è sicuro. Per esempio Koulibaly ha ottime possibilità di restare“.

Ancora bloccato il futuro di “Mertens che ha una opzione per il rinnovo che il Napoli non esercita. Fino a giugno resta in azzurro, poi se convincerà da qui a fine campionato allora potranno esserci dei ragionamenti diversi. Le cifre per il rinnovo? De Laurentiis può offrirgli la metà di quanto guadagna ora“.

Secondo Venerato anche Demme potrebbe essere ceduto, mentre Spalletti chiede di non cedere: “Di Lorenzo, Koulibaly, Zielinski, Anguissa e Osimhen”.