Osimhen e Fabian: attenti all’Arsenal, il Napoli sonda gli attaccanti

Victor Osimhen e Fabian Ruiz verso la cessione, le voci di mercato non si spengono, l’Arsenal lavora a fari spenti sui due calciatori azzurri. Il Newcastle ci ha provato a gennaio, voleva prendere si Fabian che Osimhen, anche perché per lo sceicco Bin Salman non sarebbe stato un problema mettere mano al portafogli, il Napoli però non ne ha voluto sapere. De Laurentiis a gennaio non ha voluto rivoluzionare la squadra di Spalletti, che nonostante lo scivolone col Cagliari, lotta ancora per lo scudetto.

Ma per giugno il discorso è totalmente diverso. De Laurentiis ha varato la nuova era del taglio agli ingaggi: questo significa che il monte ingaggi dovrà essere contenuto sui 70 milioni di euro, ovviamente con la qualificazione alla Champions League può cambiare il budget, ma i rinnovi sono complicati e Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Napoli: si cercano attaccanti

Fabian piace al Barcellona, ma bisogna stare attenti alla Premier League, soprattutto all’Arsenal, che ha voglia di rilanciare il progetto prendendo calciatori importanti. Sia Fabian Ruiz che Osimhen sono finiti nel mirino dei Gunners. Il Napoli per cederli entrambi chiederebbe una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Voci di calciomercato parlano di un addio quasi sicuro di Fabian Ruiz a fine stagione, mentre per Osimhen si proverà a fare un tentativo per trattenerlo. Ma se dovesse arrivare l’offerta giusta anche il nigeriano (21 gol in 50 presenze da quando è al Napoli) sarà venduto. Ecco perché Giuntoli sonda il terreno per Origi, ma si guarda intorno anche su altri profili. Senza dimenticare che bisogna trovare l’erede di Insigne e forse anche quello di Mertens che a fine stagione si troverà senza contratto.