Newcastle, il patrimonio di Bin Salman: 50 volte più ricco degli sceicchi del PSG

Il patrimonio di Bin Salman proprietario del Newcastele supera di ben cinquanta volte quello degli sceicchi del PSG

IL PATRIMONIO DI BIN SALMAN

Chi è Mohammed bin Salman? Nel corso dei mesi il principe saudita è finito più volte sulle prime pagine portive per aver acquistato il Newcastle. Il patrimonio di Bin Salman raggiunge cifre astronomiche , così come il fondo che presiede. Con lo sceicco Saudita alla guida il Newcastele entra nell’olimpo dei club più ricchi del mondo

Come riporta il sito inglese Goal.com, il fondo saudita possiede una ricchezza netta di oltre 430 miliardi di euro, vale a dire 13 volte tanto quella di dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, e addirittura 50 volte più ricco di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Si tratta di una disponibilità considerevole, proveniente da investimenti e attività in tutto il mondo, a cui si aggiungerà anche il Newcastle.

Il Public Investment Fund è il fondo d’investimento sovrano del regno saudita, e fa capo direttamente a Mohammad bin Salman, giovane principe ereditario che nei mesi giorni era emerso anche come potenziale interessato all’acquisto dell’Inter. Il fondo gioca un ruolo chiave nel progetto del principe di diversificazione dell’economia saudita, riassunto nel concetto della Vision 2030.

UNO SCEICCO PER IL NAPOLI

Se il patrimonio di Bin Salman è “mostruoso” quello dello sceicco Al Thani non è da meno e fa sognare i tifosi del Napoli. La recente foto pubblicata sui social ha lasciato spazio ad ogni ipotesi, legata all’approdo nel calcio italiano.

Lo sceicco Al Thani non ha mai nascosto il proprio interesse verso il calcio italiano, tant’è ha guardato con massima attenzione Salernitana-Napoli, pubblicando un post che è stato prontamente preso d’assalto dal popolo napoletano.

“Napoli in vantaggio!” scrive Al Thani sul suo profilo ufficiale. Un segnale che arriva da parte di uno degli sceicchi proprietari del PSG, che ora potrebbe voler mettere le mani anche su un club italiano.

De Laurentiis difficilmente cederà il Napoli, lo o sceicco Al Thani dovrà sborsare una cifra enorme per prelevare il club partenopeo come più volte ribadito dalla famiglia De Laurentiis, non è in vendita, ma la recente norma federale sulle comproprietà dei club potrebbe cambiare lo stato delle cose. I De Laurentiis, oltre al Napoli hanno anche il Bari e dovranno decidere quale tenere.