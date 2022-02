Berardi: “Voglio giocare in grandi stadi”, il Napoli con la Champions può accontentarlo

Domenico Berardi sta brillando con il Sassuolo, un’altra stagione a grandi livelli per l’esterno della Nazionale di Mancini. Berardi fino ad ora, nella stagione di Serie A 2021/22 ha collezionato 10 gol e 9 assist, secondo le statistiche riportate dalla Lega di Serie A, mentre c’è chi ne conta tre in più come transfermarkt. Il giocatore è stato protagonista anche della vittoria del Sassuolo con l’Inter, che ha messo ancora una volta in discussione la corsa scudetto, favorendo anche il Napoli.

Proprio del Napoli si parla come futuro per Berardi. Gli azzurri devono trovare un sostituto di Insigne che a fine stagione lascia l’Italia per trasferirsi a Toronto in MLS. I ruoli sono chiaramente diversi: Berardi è un esterno destro, che ama accentrarsi per calciare con il mancino o fornire l’assist. Insigne è il suo esatto opposto, non è un caso che in Nazionale giochino insieme con una punta centrale. Ma il Napoli acquistando Berardi potrebbe prevedere l’utilizzo di un altro uomo sulla fascia sinistra d’attacco, per piazzare il giocatore del Sassuolo a destra. Lo stesso Berardi dopo la vittoria con l’Inter non ha nascosto la voglia del salto di qualità: “Sicuramente sono cresciuto, non nascondo l’ambizione di giocare grandi partite in grandi stati. Ma ora sono qui e devo dare il massimo, senza mollare perché posso migliorare ancora tanto“.

Berardi Napoli: perché si può fare

Domenico Berardi ha un contratto con il Sassuolo fino al 2024, questo è il problema più ostico da superare, perché i neroverdi chiedono una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Un prezzo del cartellino molto alto, che il Napoli potrebbe decidere di investire dopo la cessione di qualche big, vedi Fabian Ruiz sui Arsenal e Barcellona sono molto attenti. Col Sassuolo magari si potrebbe mettere in piedi una cessione dilazionata in più anni, vedi l’affare Locatelli, passato dal Sassuolo alla Juve per 25 milioni di euro, ma pagabile in tre comodissime rate.

Inoltre c’è la Champions a favorire il Napoli, se gli azzurri si qualificano avranno una liquidità importante da investire sul mercato, anche per Berardi che così potrebbe giocare in grandi stadi, come lui stesso ha dichiarato. Altro punto a favore di Berardi è lo stipendio: attualmente guadagna 1,8 milioni di euro a stagione. Attualmente il tetto di ingaggi del Napoli è di 3,5 milioni di euro, quindi in azzurro il suo stipendio potrebbe raddoppiare.