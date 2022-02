Mourinho a Pairetto: “Ti manda la Juve”

José Mourinho rischia tre giornate di squalifica per quanto fatto e detto durante la gara tra Roma e Verona. A svelare il retroscena sugli atteggiamenti di Mourinho ci ha pensato La Stampa che ripercorre i fatti che hanno portato all’espulsione del tecnico della Roma.

Sotto lo sguardo degli uomini della procura federale della Figc, il portoghese ha infatti calciato il pallone in tribuna con rabbia, ha cercato il contatto con l’arbitro e, all’arbitro, ha urlato in campo e nel tunnel degli spogliatoi “ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve…”, secondo la ricostruzione del quotidiano.

A questo punto per l’allenatore portoghese potrebbero arrivare tre giornate di squalifica. Il tecnico non è nuovo a questi atteggiamenti, come dimenticare il gesto delle manette del 20 febbraio 2010 durante Inter-Sampdoria. Nel 2018 invece Mourinho provocò la reazione dei tifosi della Juve, portandosi la mano all’orecchio durante un Juventus-Manchester United.