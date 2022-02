Maglia Napoli versione replica: in vendita, ecco il prezzo

La maglia del Napoli firmata Armani EA7 è in vendita anche nelle versione replica. Arriva l’annuncio ufficiale della SSCN di Aurelio De Laurentiis. Attraverso i propri canali social, la società azzurra ha fatto sapere che da oggi è disponibile sugli store del Napoli la possibilità di acquistare questa nuova tipologia di maglia.

La maglia replica del Napoli ha un costo di 45 euro e può essere acquistata sul web store della società, ma anche sul Brand Store di Amazon.

Intanto il club nelle prossime settimane presenterà una nuova maglia firmata Armani, la tredicesima di questa stagione. Le indiscrezioni riportate dai canali specializzati, parlano di un’uscita per Pasqua, anche se il tema non sarà pasquale. Al momento non ci sono ancora grandi informazioni su quale sarà la nuova grafica. Napoli e Armani quest’anno hanno progettato diverse maglie a tema, come quella per Halloween, o le tre dedicate a Diego Armando Maradona. Ultima in ordine di tempo è stata quella Flames presentata per San Valentino. Un cambio di rotta in termini di marketing, su cui il Napoli sta investendo molto negli ultimi anni. La società di De Laurentiis fa crescere il marchio e l’identità del brand, non solo in Italia ma anche nel mondo.