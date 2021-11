Napoli, maglia celebrativa per Maradona: ecco il prezzo

Napoli-Verona sarà giocata con una maglia celebrativa per Diego Armando Maradona, la società ha reso noto il prezzo sullo store. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare Maradona con una maglia celebrativa ispirata ai quadrai dell’artista napoletano Giuseppe Klain. La divisa in onore del Pibe de Oro sarà indossata per tutto il mese di novembre da Insigne e compagni.

Napoli con la maglia per Maradona

La divisa sarà disponibile in tre colorazione diverse, che saranno svelata nei tre incontri che il Napoli giocherà durante il mese di novembre. Ieri il Napoli ha lanciato la prima colorazione della maglia chiamata Maradona Game in vendita da oggi 7 novembre 2021 sullo store del Napoli, ma anche sullo store Amazon. Il costo della nuova maglia Armani dedicata a Maradona è di 150 euro. Va ricordato che le casacche sono in edizione limitata, quindi avranno un valore specifico diverso, oltre che affettivo. Quella del Napoli è l’ennesima iniziativa in termini di marketing dedicato alle maglie. Oltre alla maglia autoprodotta con Armani, c’è stata anche l’iniziativa di Halloween prodotti sempre in un numero limitato di esemplari. Ora c’è curiosità nel vedere le prossime colorazioni delle maglie per celebrare Maradona ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 novembre 2020.