Napoli-Verona: i convocati del Napoli, tre recuperi per Spalletti

Il Napoli ha annunciato i convocati di Spalletti per la sfida col Verona. Recuperati Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne.

Formazione Napoli-Verona

Luciano Spalletti recupera tre calciatori importanti per la sfida col Verona:Fabian Ruiz, Insigne ed Osimhen. I tre giocatori sono regolarmente convocati ed hanno recuperato dai recenti infortuni muscolari. Insigne ed Osimhen hanno saltato le ultime due sfide con Salernitana e Legia Varsavia, mente Fabian ha saltato solo quella di Europa League. Da capire se il tecnico li schiererà dal primo minuto o se ci sarà qualche altro cambio, anche se in questo momento Insigne, Fabian e Osimhen sono in formazione titolare.

Ecco i convocati del Napoli:

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.