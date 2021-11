Formazione Napoli: Osimhen ci sarà, Fabian ci prova, ultima valutazione per Insigne. Tutti i dettagli

La formazione del Napoli col Verona vede il recupero di Osimhen che si è allenato con il gruppo, così come Insigne e Fabian Ruiz in recupero. Ci sono buone notizie per Luciano Spalletti che ha la speranza di poter contare su questi tre uomini che cono mancati nella partita con il Legia Varsavia, mentre Osimhen e Insigne non hanno giocato nemmeno con la Salernitana. Bisogna però fare delle distinzioni. Chi ha maggiori possibilità di giocare in Napoli-Verona è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano è quello che fisicamente sta meglio di tutti, ieri ha lavorato con il gruppo e sembra aver recuperato al 100% dopo il problema al polpaccio.

Insigne gioca col Verona?

Uno dei dubbi da sciogliere per Spalletti è la presenza o meno di Insigne dal primo minuto. Il capitano si è messo a disposizione per giocare con la Salernitana, ma Spalletti non lo ha voluto rischiare, stessa cosa fatta con il Legia Varsavia. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il giocatore ha recuperato ed ha lavorato con il gruppo, ma sarà decisivo il test di oggi. Bisognerà saggiare muscoli e sensazioni per capire se Insigne, che ieri è stato messo al bivio da De Laurentiis sulla questione rinnovo, se la sentirà di scendere in campo da titolare. Il capitano è generoso ed anche quando non era al massimo era più che disposto a giocare, quindi la sua presenza in campo da titolare sarà scelta insieme con i medici.

Le condizioni di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è il calciatore che desta maggiori preoccupazioni per Napoli-Verona, partita con Igor Tudor che ha lanciato la sfida agli azzurri. Il centrocampista sta recuperando dall’affaticamento muscolare ma non è ancora al meglio. Spalletti ha avuto delle buone sensazioni dopo l’ultimo allenamento, ma non è ancora detto che Fabian possa giocare titolare, anche se ci sono ampie possibilità che scenda in campo dal primo minuto col Verona.

Qualora Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz non dovessero farcela, Spalletti ha già pronti i cambi con: Lozano, Petagna e Demme. Ma questo è uno scenario molto improbabile.