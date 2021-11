Lotta scudetto in Serie A, i giornali snobbano il Napoli. Zaccone: “Guardate le prime pagine”

Napoli-Verona è un match importante per gli azzurri per la lotta scudetto, ma i quotidiano snobbano la squadra di Luciano Spalletti. Lo mette in evidenza Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore che attraverso i social pubblica tutte le prime pagine dei principali quotidiano sportivi.

L’importante match di oggi con il Verona, decisivo per la definizione della vetta della classifica, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani.

P.S. non vi affannate. Non c’è una riga. O meglio una riga c’è, ma per parlare del “gelo” sul contratto di Insigne.

P.P.S. per me va BENISSIMO così. Continuassero fino alla fine, però.

Così i giornalista commenta sui social la quasi totale assenza di notizie sulle prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Un’assenza che fa rumore, perché fino ad ora il Napoli è primo con estremo merito. La squadra di Spalletti fa divertire e vince in maniera netta, ma sa anche soffrire, come capitato con la Salernitana. Insomma riesce a portare a casa il risultato in ogni condizione e questo dovrebbe creare ancora più enfasi mediatico. Invece i giornali per la lotta scudetto in Serie A sembrano quasi snobbare il Napoli, come se fosse un’intrusa che prima o poi andrà via lasciando spazio alle milanese, oppure a qualche altra squadra che sta più in basso.