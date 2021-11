Tifosi contro il Napoli: “Ha faticato con la Salernitana”. Pistocchi li zittisce

Salernitana-Napoli termina con la vittoria degli azzurri ma ci sono tante critiche agli azzurri, arriva la risposta di Maurizio Pistocchi. Il giornalista mette in evidenza su twitter i numeri da record della squadra di Spalletti. Statistiche che sono state evidenziate anche contro la Salernitana. Possesso passa che sfiora il 65%, passaggi quasi doppiati rispetto ai granata e 18 tiri complessivi. Insomma non parlare di dominio sembra assurdo, soprattutto contro una squadra che ha pensato prima ad alzare le barricate e poi ad attaccare. Anche Colantuono si è lamentato della sconfitta, convinto che la sua formazione meritasse qualcosa in più.

Ma bisogna sottolineare che non sempre si possono vincere le partite con un largo punteggio. Soprattutto quando ti mancano calciatori importanti come Osimhen ed Insigne. Quando di fronte ti trovi una squadra che si difende in 11 e crea tanta densità sulla propria trequarti, pensando prima di tutto a non subire gol. Il Napoli poteva sbloccarla dopo pochi minuti la partita con la Salernitana, ma Zielinski ha sprecato. Quella poteva essere una chiave di volta magari per segnare più gol, ma così non è stato. Alla fine sono arrivati i tre punti fondamentali, come sottolineato da Spalletti che si è scagliato anche contro i giornalisti per la questione di Insigne.

Sal-Nap 0:1 Con un gol di Zielinski il Napoli vince il derby e vola a 31pt in classifica. Senza Osimehn ma con Mertens, la squadra di Spalletti domina gioco e possesso palla, nel finale-espulso Koulibaly-stringe i denti e con cuore e grinta porta a casa 3pt importantissimi pic.twitter.com/7OemxJ9vRe — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 31, 2021

Pistocchi: “I numeri del Napoli non mentono”

Maurizio Pistocchi attraverso twitter ha parlato di dominio del Napoli contro la Salernitana. Uno dei tifosi ha voluto sottolineare che la squadra di Spalletti non ha domato all’Arechi. A quel punto lo stesso Pistocchi ha messo in evidenza il tabellino finale della partita in cui si mettono in evidenza le statistiche della partita. Freddi numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni. Se poi si vuole contestare per destabilizzare o per partito preso, allora questo è un’altra questione.