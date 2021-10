Zielinski: “Salernitana-Napoli, partita difficile ma contavano solo i tre punti”. VIDEO

Salernitana-Napoli intervista all’autore del gol decisivo Piotr Zielinski che carica gli azzurri per la vittoria ottenuta allo stadio Arechi. Il Napoli vince 1-0 con la Salernitana e si conferma al primo posto in classifica: dieci vittorie in undici partite di Serie A, per il Napoli è solo la seconda volta nella storia. Una partita complicatissima per il Napoli che ha dovuto giocare a Salerno senza Osimhen ed Insigne, il capitano del Napoli è stato fermato ad un problema intestinale e non è entrato nemmeno durante il corso della partita.

Serie A: Zielinski: “Scudetto, speriamo che possa arrivare”

Piotr Zielinski al termine del match con la Salernitana ha detto: “È stata una partita davvero molto complicata, mi dispiace per il gol sbagliato ad inizio match, era praticamente quasi fatto. Abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica. In ogni caso importava solo prendere i tre punti“.

Zielinski si concentra sulla condotta della gara contro una “Salernitana che si è schierata bene in difesa, arrivavamo sulla trequarti ma poi mancavano gli spazi. Il gol? Non mi mancava ma sono felice di averlo segnato in un derby“. Il polacco pensa allo scudetto anche se vola basso: “Se continuiamo a giocare così speriamo che possa arrivare. Lo stadio? I tifosi della Salernitana hanno spinto i loro beniamini che hanno messo cuore e grinta su campo“.