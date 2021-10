Infortunio Osimhen: escluse lesioni, il comunicato ufficiale del Napoli

Victor Osimhen si è sottoposto ad esami strumentali per l’infortunio al polpaccio, escluse lesioni per l’attaccante nigeriano del Napoli. Osimhen salterà la sfida con la Salernitana ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Osimhen ha svolto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno per verificare le sue condizioni. Dopo gli esami il Napoli fa sapere che “presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro“. Il giocatore ha già “cominciato le terapie e nei prossimi giorni saranno valutate le sue condizioni“.

A questo punto bisognerà capire quante partite salterà Osimhen. Il Napoli nelle prossime partite affronterà il Legia Varsavia in Europa League ed il Verona in campionato. Due partite molto difficili che il Napoli deve cercare di vincere. Gli azzurri battendo il Legia possono scavalcarlo in classifica e rilanciarsi in maniera netta per la qualificazione. Il Verona è un osso duro come dimostra la vittoria degli scaligeri contro la Juventus grazie alla doppietta di Simeone.

Intanto in Salernitana-Napoli non ci sarà Osimhen, al suo posto pronto Mertens.