“Non è possibile mister”, Osimhen deluso. La reazione Spalletti

Osimhen non convocato da Spalletti per Salernitana-Napoli. L’attaccante deluso lascia il campo d’allenamento.

OSIMHEN OUT

Il Napoli non potrà contare su Victor Osimhen nella sfida contro la Salernitana. Osimhen non prenderà parte al ‘Derby campano’ e, sebbene la rosa partenopea anche in attacco garantisca soluzioni più che importanti, l’assenza del nigeriano è comunque una di quelle che rischia di farsi sentire. Il numero 9 azzurro è uno degli uomini più in forma dell’intero campionato e la sua importanza va ben oltre i cinque goal sin qui segnati in nove partite giocate nel torneo.

Osimhen si è fermato nel corso dell’allenamento mattutino di Castel Volturno. L’attaccante nigeriano ha sentito una fitta al polpaccio destro, lo staff medico dopo un’attenta valutazione ha deciso di non rischiare. Comprensibile la delusione del calciatore che ha lasciato il campo di allenamento con il capo chino ripetendo:” Non è possibile”. Il tecnico Luciano Spalletti si è prontamente informato con lo staff sanitario del Napoli e dopo aver rincuorato Osimhen, ha deciso di non rischiare.

QUANTE GARE POTREBBE SALTARE OSIMHEN?

Victor Osimhen si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore non è partito con il Napoli per la trasferta contro la Salernitana di Colantuono.

Visto il problema Spalletti e lo staff medico non hanno voluto rischiare. Il giocatore aveva accusato qualche fastidio già contro la Roma all’Olimpico. Se non ci saranno le giuste garanzie, Osimhen non partirà mercoledì per Varsavia per prendere parte alla sfida di Europa League con il Legia e se verranno riscontrati dei danni al muscolo non scenderà in campo nemmeno nella sfida di campionato con il Verona in programma domenica prossima al ‘Maradona’. Spalletti può contare su Petagna e soprattutto su Dries Mertens che sta cominciando ad entrare in condizione e non vede l’ora di siglare il primo gol in campionato.