Napoli, Mertens titolare: il re del gol vuole affondare la Salernitana

Il Napoli giocherà con Dries Mertens titolare contro la Salernitana. Luciano Spalletti ha deciso di lanciare il belga dal primo minuto. L’indiscrezione della vigilia di Mertens centravanti lanciata ieri da Sky, viene confermata anche da Corriere dello Sport. Spalletti ha più soluzioni in panchina, perché da punta centrale può giocare anche Andrea Petagna. Ma senza Osimhen che oggi si sottopone ad accertamenti strumentali, è complicato lasciare in panchina Mertens. Il belga ha segnato 135 gol in maglia azzurra e da quando Sarri lo ha inventato centravanti ha capito di poter essere una sontuosa prima punta. Ora al belga piace stare lì, nel mezzo dell’attacco. Ecco perché sugli esterni si sposta con difficoltà e quando è chiamato a giocare lo fa da trequartista, sempre vicino alla porta in posizione più centrale.

Salernitana-Napoli: Mertens prima punta

Mertens con la Salernitana ritorna al suo ruolo preferito, quello di centravanti. Non sarà alto e fisicamente forte ma sa come muoversi in area di rigore. Inoltre Mertens ha fame di gol e di minuti, come dimostra il simpatico siparietto con Tommaso Starace andato in scena qualche settimana fa. L’infortunio alla spalla e la conseguente operazione hanno privato il Napoli di Mertens per 16 partite e gli azzurri attendono un suo gol da 192 giorni. Il pittore fiammingo vuole tornare a dipingere la sua personale tela, quella fatta di magie incredibili e lampi di puro genio. Mertens con la Salernitana sarà di nuovo protagonista dal primo minuto con accanto Politano e Insigne. Ritorna anche Zielinski titolare e anche dal polacco il Napol si aspetta tanto. Ma l’onere e l’onore di fare gol allo stadio Arechi ricadrà principalmente sulle spalle di Mertens, che prossimamente diventerà padre e magari vorrà anche dedicare un gol a Kat ed a ‘baby Ciro’.