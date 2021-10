IL MATTINO – Infortunio Osimhen: c’è preoccupazione, può saltare diverse partite

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli ed i suoi tifosi. L’attaccante nigeriano ha avuto un problema al polpaccio in allenamento. Luciano Spalletti in accordo con lo staff medico diretto dal dottor Canonico hanno deciso di non rischiarlo, quindi Osimhen non giocherà con la Salernitana. L’undicesima giornata di campionato per il Napoli sarà senza Osimhen, ma il calciatore nato a Lagos potrebbe saltare anche altre partite. In mattinata Osimhen si recherà alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove eseguirà una risonanza magnetica. Con gli esami strumentali si potrà capire realmente quanto è grave il problema al gastrocnemio destro, ovvero un muscolo del polpaccio.

Quando rientra Osimhen

Secondo Il Mattino bisognerà ancora attendere per capire esattamente la gravità dell’infortunio di Osimhen. Ma è molto probabile che il calciatore possa saltare almeno altre due partite. Il nigeriano aveva accusato il fastidio al polpaccio già durante la sfida con la Roma, ma aveva voluto giocare lo stesso con il Bologna. Dalla sfida con i felsinei è uscito malconcio e durante l’allenamento al Konami Center di Castel Volturno, prima della sfida con la Salernitana, ha sentito il dolore. A quel punto si è deciso per lo stop preventivo.

L’infortunio di Osimhen preoccupa lo staff medico ma comunque non è scattato un vero e proprio allarme. Il rientro dell’attaccante del Napoli è da decidere ma con ogni probabilità non giocherà nemmeno in Europa League con il Legia Varsavia, sfida delicatissima per superare i polacchi in testa alla classifica del Girone C di Europa League. Osimhen può saltare anche la sfida con il temibile Verona di Tudor che ieri ha battuto la Juventus per 2-1. A questo punto il nigeriano non risponderebbe nemmeno alla chiamata della sua Nazionale e tornerebbe disponibile per il Napoli dopo la sosta.