Salernitana-Napoli: chi gioca al posto di Osimhen, Spalletti ha più scelte

La formazione del Napoli con la Salernitana sarà priva di Victor Osimhen, il nigeriano si è infortunato in allenamento. Attraverso il proprio sito ufficiale la società ha fatto sapere che Osimhen non partirà per Salerno, dove il Napoli giocherà all’Arechi per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. L’infortunio di Osimhen non è un problema da poco per Spalletti che punta molto sul nigeriano e sulla sua velocità per mettere in apprensione le difese avversarie. Non va dimenticato che anche quando non segna Osimhen è determinante. Basta guardare la vittoria del Napoli col Bologna, in cui Osimhen ha propiziato quasi da solo i due rigori poi segnati da Insigne.

Salernitana-Napoli: chi sostituirà Osimhen?

Il tecnico Luciano Spalletti in panchina ha calciatori che possono sostituire Osimhen nel ruolo di attaccante centrale. Ovviamente cambiano le caratteristiche, anche se i sostituti offrono garanzie al tecnico del Napoli. Uno dei primi candidati a prendere il posto di Osimhen in Salernitana-Napoli è sicuramente Dries Mertens. Il belga potrebbe ritornare di nuovo nel ruolo di attaccante centrale, con meno fisico e velocità, ma con maggiore tecnica ed estro in avanti.

Il secondo in lista è Andrea Petagna che Spalletti ha voluto tenere al Napoli ad ogni costo. L’ex Spal fisicamente può essere importante sulle palle alte, è bravo a far salire la squadra ma offre meno profondità e velocità del nigeriano e dà più punti di riferimento alle difese avversarie rispetto ad Osimhen e Mertens.

Con Mertens in campo il Napoli si potrebbe giocare la carta dell’imprevedibilità, visto che il belga ha dimostrato di poter mettere in apprensione le difese avversarie anche se non ha un fisico imponente. Con Petagna, invece, si potrebbe giocare maggiormente di sponda prevedendo gli inserimenti dei centrocampisti come Zielinski ed Anguissa.

A questo punto dovrà decidere Spalletti su quale dei due attaccanti schierare al posto di Osimhen, oppure inventarsi un’altra soluzione, magari adattando un giocatore come prima punta.