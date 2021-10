Insigne: “I rigori li sbaglia chi li calcia. Napoli gruppo forte, sfidiamo il Milan”

Napoli-Bologna, Lorenzo Insigne commenta a Sky la partita vinta per 3-0 grazie ai due rigori che il capitano azzurro ha segnato. Una risposta importante quella di Insigne criticato per i rigori sbagliati recentemente: “Ne ho sbagliato qualcuno, è vero. Ma ho sempre detto al mister che sarei stato pronto a calciarli ancora, perché i rigori li sbaglia chi li calcia. In ogni caso con il Bologna è stato importante la vittoria, questo è quello che conta veramente“.

Insigne e la corsa scudetto

Napoli e Milan in questo momento si stanno giocando il titolo in Serie A: “Vincere con il Bologna è stata una risposta importante al Milan” dice Insigne che aggiunge: “La squadra è forte ed il gruppo è unito, chi entra dalla panchina lo fa sempre con la voglia di dare il massimo“. Un concetto di compattezza di gruppo che ha sottolineato anche Domenichini, vice di Spalletti che oggi era squalificato.

Sullo scudetto, Insigne ha aggiunto: “I rossoneri stanno dimostrando di essere una grande squadra e stanno facendo delle ottime prestazioni. Noi per non siamo da meno, siamo consapevoli di essere una squadra con un grande potenziale che può fare la differenza. Ora abbiamo guadagnato un buon vantaggio su chi ci sta dietro, ma dobbiamo continuare in questo modo“.

Il rinnovo di contratto di Insigne è uno dei temi toccati nel post Napoli-Bologna: “Io penso solo a giocare, del resto ne parlano il presidente ed il mio agente“. In chiusura Insigne parla del rientro in campo di Ghoulam: “Siamo davvero molto felici che sia rientrato sul terreno di gioco, è un grande professionista che è stato sfortunato“.