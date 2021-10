Napoli, Ghoulam ritorna in campo: la reazione del Maradona

Faouzi Ghoulam ritorna in campo con il Napoli, una notizia bellissima per i tifosi del Napoli presenti allo stadio Maradona. L’ingresso sul terreno di gioco del terzino algerino è stato sottolineato da un grande applauso da parte dei tifosi presenti sugli spalti. Un’emozione veder giocare di nuovo Ghoulam che ha dovuto recuperare dall’ennesimo grave infortunio, questa volta al ginocchio destro. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto dare di nuovo fiducia all’algerino che ora vorrebbe finalmente ritrovare continuità. Nei circa cinque minuti finali il terzino mancino non ha potuto fare molto, ma il rientro in campo di Ghoulam per ora è solo un segnale, ma è chiaro che Spalletti non lo avrebbe rischiato se non fosse stato in condizione.

Quelle poche palle toccate da Ghoulam sono state sottolineate dai cori e dagli applausi del pubblico presente al Maradona per vedere Napoli-Bologna. Segnale del grande affetto che i tifosi del Napoli hanno verso il giocatore. Ora tutti sperano che Ghoulam giochi sempre più spesso, dando la possibilità di tirare il fiato a Mario Rui.