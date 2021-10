Napoli-Bologna 3-0. Azzurri devastanti. Fabian dipinge calcio. Doppio Insigne su rigore

Napoli-Bologna, match valido per la 10a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 3-0, grazie alla rete di Ruiz e alla doppietta di Lorenzo Insigne (entrambi su rigore).

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Il Napoli torna a correre. Nona vittoria in dieci giornate per i partenopei, che battono 3-0 con una perla di Fabian Ruiz e due rigori di Insigne un Bologna troppo timido riagganciando il Milan in vetta alla classifica.

Tra gli azzurri – senza lo squalificato Spalletti, in panchina il vice Domenichini – Elmas viene preferito a Zielinski in mediana, così come Lozano la spunta su Politano in attacco. Mihajlovic lancia Vignato in un 3-5-2 dove Orsolini e Barrow compongono il tandem offensivo.

Il Napoli ha il predominio del match e costruisce il primo pericolo col tiro centrale di Mario Rui dopo una combinazione in area, ma la grande chance capita sui piedi di Insigne che svirgola il cucchiaio a tu per tu con Skorupski servito in contropiede da Osimhen. Il Bologna si affaccia dalle parti di Ospina solo col tiro alto di Dominguez, poi a sbloccare il risultato è Fabian Ruiz con un gran sinistro a giro che vale l’1-0.

Osimhen e Mario Rui spaventano di nuovo il Bologna, che incassa il 2-0 verso il finale del primo tempo: Serra decreta il penalty con l’ausilio della VAR per un mani di Medel ad anticipare Osimhen, dal dischetto va Insigne che dimentica l’errore col Torino e raddoppia.

Nella ripresa lo spartito non cambia: Napoli all’attacco, Bologna incapace di rispondere e arroccato. Barrow prova a suonare la carica ma la mira è sbilenca, per il resto monologo azzurro con le chances per Elmas, Di Lorenzo e di Osimhen che si guadagna il secondo penalty di serata entrando in collisione con Mbaye. Ancora Insigne dagli 11 metri e 3-0 Napoli, con Osimhen irritato per non aver battuto il rigore.

Azzurri sul velluto: Anguissa scheggia la traversa dai 30 metri, Osimhen cerca il goal a tutti i costi ma sbatte contro la difesa felsinea. Nel finale ad oltre 7 mesi di distanza Ghoulam ritrova il campo dopo la rottura del crociato avvenuta proprio in Napoli-Bologna della scorsa stagione, il Bologna ci prova con Orsolini e Sansone e protesta per un tocco di mani di Fabian in area non punito da Serra. Azzurri di nuovo primi col Milan, il Bologna resta a metà classifica. Domenica prossima gli azzurri saranno all’Arechi per il derby contro la Salernitana.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Le pagelle di Napoli-Bologna: Fabian Ruiz e Insigne ‘on fire’, Di Lorenzo attento, Osimhen prezioso. Bravo Theate, male Orsolini.

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

MARCATORI: 18′ Fabian Ruiz, 41′ e 62′ rig. Insigne

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6,5 (87′ Ghoulam sv); Anguissa 6,5 (75′ Demme sv), Fabian Ruiz 7,5, Elmas 6 (75′ Mertens sv); Lozano 5,5 (65′ Zielinski 6), Osimhen 6,5, Insigne 7 (65′ Politano 6). All. Domenichini (Spalletti squalificato).

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; De Silvestri 5,5, Medel 5, Theate 6; Mbaye 5,5 (62′ Skov Olsen 5,5), Svanberg 5, Dominguez 6 (76′ Binks sv), Vignato 5,5 (76′ Sansone sv), Hickey 5,5 (81′ Dijks sv); Orsolini 5, Barrow 5,5 (81′ Van Hooijdonk sv). All. Mihajlovic.

Arbitro: Serra

Ammoniti: Anguissa (N), Medel (B)

Espulsi: nessuno