Osimhen la nuova stella del Napoli: Ecco quanto vale per transfermarkt

Osimhen per transfermarkt vale parecchie decine di milioni. Dall’Inghilterra arrivano voci secondo le quali il prezzo potrebbe superare i 100 milioni.

OASIMHEN SU TRANSFERMARKT

Quanto vale Osimhen su transfermarkt? La nuova stella del Napoli è seguita dai più grandi top club europei. De Laurentiis per assicurarsi il nigeriano sborsò, tra contanti e contropartite tecniche, 81 milioni di Euro. Per il sito di riferimento per il valore dei calciatori, Osimhen vale 60 milioni di Euro.

DALL’INGHILTERRA PRONTI 130 MILIONI

Il Valore che transfermarkt attribuisce a Osimhen cozza con il reale valore di mercato. Secondo Paolo Bargiggia dall’Inghilterra potrebbe arrivare un offerta al Napoli di oltre 130 milioni di euro.

Dello spesso avviso il quotidiano il Mattino che scrive: “Victor Osimhen sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando il Napoli in vetta alla classifica di Serie A e si ripercuotono anche sulla valutazione di mercato.L’attaccante nigeriano ora vale oltre i 100 milioni di euro”.

Se transfermarkt, valuta Osimhen 60 Milioni il Corriere della Sera si interroga sul reale valore del nigeriano. Fino ad oggi si è sempre detto che il Napoli ha pagato troppo il nigeriano. Ma ora quei 70 milioni di valutazione complessiva non sembrano poi tantissimi. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Assoluto protagonista il centravanti nigeriano del Napoli. Ogni suo tocco di palla è accompagnato dal boato dello stadio. Si è fatto aspettare per un anno, ma sta ricambiando l’investimento oneroso del club con gli interessi. Quale sia il suo valore di mercato è difficile dirlo, ma di certo il suo cartellino vale di più dei settanta milioni spesi dal Napoli. Standing ovation per lui quando è usce dal campo“.