Serie A, i giocatori che hanno perso valore di mercato. La Juve è un disastro. La classifica

La classifica dei giocatori che hanno perso valore di mercato in serie A. Moltissimi i calciatori della Juve. Uno solo del Napoli.

SERIE A: ECCO I GIOCATORI CHE HANNO PERSO VALORE DI MERCATO

La redazione di Transfermarkt, ha stilato la classifica dei giocatori che hanno perso valore di mercato in serie A. Chi ha peggiorato di più? Ecco la classifica ordinata per diminuzione della propria valutazione in milioni di euro: tanti i big della Juventus presenti.

ALEXIS SANCHEZ (Inter)

Diminuzione valore di mercato: -2,5 mln

Valore attuale: 5 mln

SAMU CASTILLEJO (Milan)

Diminuzione valore di mercato: -2,5 mln

Valore attuale: 5,5 mln

NIKOLA MAKSIMOVIC (Genoa)

Diminuzione valore di mercato: -2,5 mln

Valore attuale: 7,5 mln

MARKO ARNAUTOVIC (Bologna)

Diminuzione valore di mercato: -2,5 mln

Valore attuale: 7,5 mln

MARCO SILVERSTRI (Udinese)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 6 mln

STEFANO SENSI (Inter)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 10 mln

SOFYAN AMRABAT (Fiorentina)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 12 mln

ALESSIO CRAGNO (Cagliari)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 17 mln

MANUEL LAZZARI (Lazio)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 18 mln

MARASH KUMBULLA (Roma)

Diminuzione valore di mercato: -3 mln

Valore attuale: 22 mln

AARON RAMSEY (Juventus)

Diminuzione valore di mercato: -4 mln

Valore attuale: 10 mln

ALESSANDRO FLORENZI (Milan)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 8 mln

ALESSIO ROMAGNOLI (Milan)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 20 mln

HAKAN CALHANOGLU (Inter)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 30 mln

RODRIGO BENTANCUR (Juventus)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 30 mln

ARTHUR (Juventus)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 35 mln

DEJAN KULUSEVSKI (Juventus)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 35 mln

LUIS ALBERTO (Lazio)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 40 mln

MATTHIJS DE LIGT (Juventus)

Diminuzione valore di mercato: -5 mln

Valore attuale: 70 mln

THOMAS STRAKOSHA (Lazio)

Diminuzione valore di mercato: -6,5 mln

Valore attuale: 7,5 mln

KOSTAS MANOLAS (Napoli)

Diminuzione valore di mercato: -8 mln

Valore attuale: 15 mln

WOJCIECH SZCZESNY (Juventus)