Serie A la classifica finale secondo i Social: Napoli e Milan primi, Juve settima

La classifica della serie A vista dai social. Milan e Napoli favorite per lo scudetto secondo gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6

La redazione di Sky sport ha analizzato gli umori e gli opinioni dei social tramite gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6. Spulciando i vari post e le varie conversazioni sul web hanno stilato una speciale classifica della serie A.

Sono state analizzate le conversazioni in rete, pubblicate dai tifosi prima dell’inizio della stagione, quando le squadre stavano allestendo i rispettivi organici durante il calciomercato. Successivamente è stato effettuato un nuovo monitoraggio completato dopo le prime sette giornate di campionato, per osservare e confrontare l’andamento delle opinioni e dei pronostici.

Dopo 7 giornate di serie A Napoli favorito per lo scudetto

Il Milan è favorito per la vittoria del titolo (28%).

del titolo La Juve precipita al terzo posto (15%) superata dal Napoli (27%)

superata dal La squadra di Spalletti che fa registrare un incremento di preferenze del 126% e si candida come pretendente principale allo scudetto.

che fa registrare un incremento di preferenze del Inter (13%).

Roma (7%)

Lazio (4%)

Atalanta (3%).

Analizzando le conversazioni sul Napoli, gli accostamenti alla squadra di Maurizio Sarri del 2018, che perse il campionato nonostante i 91 punti ottenuti con un calcio spettacolare, sono numerosi; ci sono le sensazioni e la convinzione che l’impresa sia possibile, che questo sia l’anno giusto per vincere il campionato, senza avversari nettamente più forti. La Juve convince meno e l’Inter nonostante un grande avvio di stagione, non è accreditata come vincitrice.

Juve favorita prima dell’inizio della stagione secondo la classifica social

Nella speciale classifica social di serie A le variazioni delle conversazioni associate allo scudetto sono notevoli.

Prima della partenza ufficiale della stagione 2021/22 il 25% delle conversazioni online attribuiva la vittoria alla Juventus, ritenuta a larga maggioranza la favorita insieme al Milan, con il 24%.

Analizzando i thread emergeva con evidenza che il ritorno di Max Allegri e la continuità progettuale con Pioli, rappresentavano due elementi decisivi per la corsa scudetto, uno lotta esclusivamente a due, con la Roma nettamente distanziata (13%), seguita da Inter e Napoli (12%), Lazio (8%) e Atalanta (5%).

Ad agosto, secondo i tifosi che amano discutere di calcio sui canali web e social, nessuna delle concorrenti di Juventus e Milan, erano abbastanza strutturate e competitive; specialmente l’Atalanta, nonostante i terzi posti raggiunti stabilmente nelle ultime tre stagioni, offrirebbe adeguate garanzie a causa di una rosa non abbastanza profonda.