Fabio Cannavaro: “Chi vuole lo scudetto deve prima battere il Napoli”

Fabio Cannavaro, tifa Napoli per lo scudetto. L’ex tecnico del Guangzhou Evergrande: “Il Napoli non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto“.

FABIO CANNAVARO, IL NAPOLI E LO SCUDETTO

L’ex allenatore del Guangzhou Evergrande ed ex stella del Napoli e della Nazionale, Fabio Cannavaro, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Cannavaro ha parlato tra le altre cose del Napoli e della corsa scudetto in Serie A.

“Con la squadra al completo il Napoli non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza togliere bellezza al suo gioco, è diventato più concreto nello schierare in campo i propri uomini. E la squadra dà risposte eccellenti sul piano della solidità, sembra di sbattere contro un muro giocando contro di loro. Insomma il Napoli sa giocare basso e ripartire veloce, ma ha anche giocatori che sanno saltare l’uomo e mostrano padronanza di palleggio per aprire le difese chiuse. E all’occorrenza con Koulibaly puoi tenere la linea altissima per difendere negli spazi aperti”.

LE ANTAGONISTE DEL NAPOLI

Fabio Cannavaro ha poi aggiunto: “Chi vorrà vincere lo scudetto dovrà batte il Napoli e non sarà per nulla semplice. Le milanesi sono molto forti, soprattutto l’Inter e non solo perché ha lo scudetto sul petto. Quella nerazzurra è squadra forte e compatta. E poi mai dare per morta la Juventus. È partita male, ma se poi batti il Chelsea vuol dire che i valori ci sono. Allegri dovrà darle equilibri migliori e continuità, perché non è un caso che mancando Ronaldo si subiscano più gol: perché gli altri devono “alzarsi” di più per segnare. In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napoli preoccupa la Coppa d’Africa: perché Spalletti perderà per un periodo lungo l’attuale asse portante della squadra: Koulibaly-Anguissa-Osimhen“