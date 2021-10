Napoli, Lozano gol pazzesco nella vittoria del Messico contro l’Honduras – VIDEO

Lozano gol magnifico con il Messico. L’attaccante del Napoli stende l’Honduras con una rete capolavoro.

IL CHUCHY TORNA IN NAZIONALE

Il Messico si prende la testa della classifica del girone della zona CONCACAF per la qualificazione ai Mondiali del 2022, battendo l’Honduras 3-0 in casa: gli Aztechi vanno a segno con Córdova al 18′, raddoppiano con l’ex Benfica Funes Mori, e calano il tris con l’attaccante del Napoli Lozano all’86’. Lozano torna con il Messico dopo il brutto infortunio rimediato durante l’estate.

Una botta in testa che ha fatto preoccupare tutti ma che poi nelle ore successive è rientrata. “Se la ginocchiata lo avesse colpito 5 cm più in basso avrebbe provocato danni all’occhio”, aveva detto Lozano a ESPN.

“Infortunio con la nazionale? Fu una lesione forte, grazie a Dio non ho avuto cose peggiori. Un po’ più a destra o sinistra e potevo restare paralizzato o perdere l’occhio perché si aprì tutto, ho ancora la cicatrice. Fu un grande spavento. Questa lesione mi ha cambiato. La verità è che hai grande paura, per me fu un colpo molto duro pensando alla mia famiglia e che potevo lasciare mia moglie ed i miei figli”.

VIDEO IL GOL DI LOZANO CON IL MESSICO

Lozano ogni giorno che passa appare sempre più in forma, il messicano è una delle armi offensive di Luciano Spalletti da sfruttare nel corso del campionato. L’infortunio della scorsa estate ormai appare un ricordo lontano, il giocatore vuole essere grande protagonista nell’attuale campionato di Serie A. In questa stagione ha già siglato due reti con la maglia dei partenopei. Il messicano non vuole più fermarsi.

Ecco il video del gol di Lozano in Messico- Honduras. L’attaccante del Napoli di scena nel match di qualificazione mondiale Messico-Honduras terminato 3-0. Lozano è stato protagonista segnando la terza rete messicana. Il Chucky è poi uscito al 90esimo.

Qualificazioni Mondiali 2022 Concacaf: terzo turno

Messico 7

Panama 5

Canada 5

USA 4

Honduras 2

El Salvador 2

Costa Rica 2

Giamaica 1

Le tre vincitrici del secondo turno e le migliori cinque nazionali in base al ranking FIFA si sfidano in un girone con partite di andata e ritorno. Le prime tre classificate si qualificano direttamente al mondiale, mentre la quarta classificata disputa il play-off intercontinentale.