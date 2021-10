GAZZETTA – Spalletti disegna un nuovo ruolo per Mertens. Il tecnico rende il Napoli imprevedibile: I dettagli

Spalletti rilancia Mertens. Il tecnico ha studiato un nuovo ruolo per l’attaccante che porta in dote 135gol con il Napoli.

SPALLETTI, MERTENS E QUEI 135 GOL DI DOTE

Il Napoli di Spalletti, capolista, incontra il Torino, che ha la terza difesa della Serie A. Il tecnico di Certaldo in questi giorni di sosta ha lavorato in maniera particolare sui nuovi schemi. Spalletti ha pensato ad un nuovo ruolo per Dires Mertens, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Mertens è la novità che sta preparando Luciano Spalletti per rendere il suo Napoli sempre più imprevedibile in fase offensiva senza togliere l’equilibrio nelle due fasi che consente alla squadra di essere anche la migliore difesa del torneo con soli tre gol subiti.

Dries porta in dote i 135 gol realizzati in 8 anni al Napoli: il miglior cannoniere di sempre. E Spalletti è affascinato dalle qualità sia di leader nello spogliatoio sia di attaccante del belga. Intende sfruttarlo come prima punta (a gennaio, con la Coppa d’Africa, senza Osimhen diventerà indispensabile) ma anche per farlo agire dietro il nigeriano, oggi insostituibile per il suo eccellente rendimento”.

La Gazzetta Aggiunge: “Mertens, per Spalletti, è un’arma in più sui calci da fermo e ha notevole intesa con Insigne e anche affinità con Politano (e Lozano). Potrebbe giocare con Osimhen per proporre rapide triangolazioni in grado di far saltare qualsiasi sistema difensivo. Per far questo a volte potrebbe essere utile una mediana più incontrista e il recupero del tedesco Demme può essere un’ottima alternativa in questo senso“.

MERTENS E OSIMHEN: I TRIANGOLI IN VELOCITÀ

Spalletti pensa a Mertens alle spalle di Osimhen, con il nigeriano pronto a sfruttare spazi e all’occorrenza scambiarsi di posizione con Insigne per non dare riferimenti ai marcatori avversari.