La Gazzetta pazza di Osimhen: Meglio di Giroud, Dybala e Dzeko

Osimhen meglio di Giroud, dybala e Dzeko. L’attaccante del Napoli è un ciclone che non accenna a fermarsi nemmeno in nazionale.

COMANDA OSIMHEN

La ripartenza del campionato sarà una giornata per attaccanti: chi torna, come Dybala e Giroud, chi cerca conferme, come Dzeko e Osimhen. Ognuno ha un motivo in più per lasciare il segno. Sabato i primi a giocare saranno Edin e Olivier. Il numero 9 nerazzurro ritorna nella sua Roma da insostituibile: all’Olimpico, avversaria la Lazio, sarà un derby d’area di rigore con Immobile, il collega centravanti con cui oggi condivide il titolo di capocannoniere (a quota 6 gol dopo 7 partite).

Il 9 rossonero, di nuovo a posto fisicamente, cercherà di aggiornare il conto dei gol che si è interrotto alla prima uscita a San Siro. Nella tana del Diavolo affronterà il Verona.

Domenica sarà l’ora, innanzitutto, di Osimhen: in classifica generale sono tutti gli altri a inseguire il nigeriano del Napoli, che riceverà il Torino. Il 9 azzurro è un ciclone che non accenna a fermarsi, e anche in nazionale ha mostrato la crescita in zona gol. E Dybala? Il numero 10 juventino vuole mettere anche la firma sulla risalita della sua squadra, che sfida la Roma.

OISMHEN MEGLIO DI DZEKO, DYBALA E GIROUD

Osimhen è un ciclone che non accenna a fermarsi. Anche in nazionale ha segnando uno dei due gol che hanno portato la vittoria della Nigeria in casa della Repubblica Centroafricana. Con Spalletti sta imparando ad affinare i compiti e soprattutto a leggere i momenti diversi della partita. Domani, rientrerà dal suo continente un giocatore col morale a mille, entusiasta e pronto ad allenarsi con i compagni a Castel Volturno per riprendere la corsa scudetto.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sottolinea i numeri di Osimhen, paragonandoli con quelli dei migliori attaccanti della serie A: Giroud, Dzeko e Dybala.

Il Nigeriano del Napoli, spiega il quotidiano, è una spanna sopra gli altri, ed è ancora un diamante grezzo. Quando esploderà del tutto sarà uno dei migliori top 5 in assoluto.

I NUMERI DI OSIMHEN

Osimhen ha mostrato grandi qualità nelle giocate e un entusiasmo che naturalmente è musica per le orecchie di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sin dal primo giorno di ritiro in Val di Sole ha dedicato particolari attenzioni alla crescita tecnica del giocatore nigeriano.

DZEKO

L’ex romanista a 35 anni ha giocato già quasi 1000 minuti totali in stagione. Contro la Lazio sarà una sfida speciale.

GIROUD

Il francese ha superato la lombalgia: è fermo alla doppietta con il Cagliari nell’esordio stagionale a San Siro

DYBALA

La Juve è ripartita senza di lui contro Chelsea e Torino, ora aspetta Paulo per un salto di qualità nei big match