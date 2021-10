Segna sempre Osimhen: in gol anche con la Nigeria – VIDEO

Victor Osimhen in gol con la Nigeria, l’attaccante del Napoli ha segnato un gol nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022. E’ un momento magico per Osimhen che ha segnato anche con la sua Nazionale, confermando l’ottimo momento di forma. Osimhen è stato votato miglior giocatore del mese di settembre in Serie A, mettendo a segno 7 reti in un mese con il Napoli. A questo bisogna aggiungere che il giocatore ha saltato anche una partita per espulsione. Insomma Osimhen vive un grande momento e lo dimostra facendo gol anche in Nazionale. Ecco il video del gol di Osimhen con la Nigeria.

Lo stato di grazia del calciatore africano ha fatto accendere i riflettori delle big su di lui. Negli ultimi giorni sono state tante le voci di calciomercato su Osimhen. Ci sono i due Manchester che lo seguono da vicino, ma anche il Newcastle si è fiondato su di lui, grazie alle immense possibilità del suo nuovo proprietario. Per ora il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo, anche perché vuole godersi a pieno il suo attaccante. Ma il Newcastle sul calciomercato pensa in grande e vorrebbe anche Koulibaly. Voci di mercato che sicuramente continueranno, visto che lo sceicco ha intenzione di fare grandi cose nel calcio inglese.